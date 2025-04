Bernard Cazeneuve : « Je suis au service de mon pays »

Ex-chef du gouvernement et ancien ministre, successivement aux affaires européennes, au budget et à l’intérieur, Bernard Cazeneuve dresse un bilan sévère de huit ans de macronisme, lequel, à ses yeux, « préfigurait le grand retour des pires travers de la IVe République » et laissera une société française « plus fracturée en 2027 qu’elle ne l’était en 2017 ». L’ancien député, qui a quitté le ps en 2022 et lancé son mouvement, la Convention, livre un diagnostic clinique sur l’état de notre pays et « la balkanisation du paysage politique ». Il préconise, pour endiguer la vague populiste qui monte en France comme dans le monde, « une vision forte de la nation ». Et exhorte les européens à « désormais assurer par eux-mêmes la défense de leurs intérêts et de leur continent ».