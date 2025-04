Le puzzle du nouveau Moyen-Orient

De Gaza à Beyrouth en passant par Téhéran et Jérusalem, les pogroms terroristes du 7 octobre, la guerre entre Israël et le Hamas et le Hezbollah, la chute du régime syrien et l’arrivée au pouvoir de Donald Trump aux Etats-Unis redessinent la carte d’une région cruciale sur le plan géopolitique.

Illustrations : AFP

La sidération et l’écœurement qui se sont emparés de nous après les massacres et les prises d’otages perpétrées par le Hamas et le Jihad islamique palestiniens, le 7-octobre 2023, sont encore très présents dans la mémoire collective. Tout comme la surprise de l’offensive éclair menée en décembre dernier par les rebelles islamistes en Syrie, qui a fait chuter le régime de Bachar el-Assad. Ainsi que la décapitation du Hezbollah au Liban, qui a permis d’accélérer la désignation d’un président et la formation d’un gouvernement dans ce pays que l’on croyait presque failli. Mais ce qui attend ce nouveau Moyen-Orient reste encore très incertain. Certes, l’Iran des mollahs a perdu la main dans cette séquence qui a duré dix-huit mois. Certes, la Syrie de la dynastie4555