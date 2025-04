David Khalfa : « La société israélienne est dans une grande désillusion »

Codirecteur de l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean-Jaurès, ancien chercheur au Centre de recherche français de Jérusalem, David Khalfa a été consultant pour le Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du ministère des Affaires étrangères et a dirigé l’ouvrage collectif Israël-Palestine, année zéro (Editions du Bord de l’eau, 2024). Il livre son analyse sur l’après-guerre.

Ilustration : Marina Mathonnat

Israël est-il le véritable gagnant des guerres qui ont suivi le 7-Octobre ? David Khalfa Sur le plan militaire et stratégique, il ne fait aucun doute qu’Israël a été renforcé par cette guerre. Entre l’étrange défaite du 7-Octobre 2023 et les victoires tactiques successives sur ses ennemis de toujours, à travers l’élimination de ses chefs les plus emblématiques, il y a eu inversion du rapport de force. Dans cette guerre multi-arènes, comme disent les militaires, on a assisté au soir du 7-Octobre à un effondrement de l’État et de sa stratégie de dissuasion, qui reposait ces dernières années sur un modèle d’armée « small and smart ». On en a vu les limites avec la pulvérisation par le Hamas de la frontière israélienne « intelligente » 2.0 à Gaza. Mais4555