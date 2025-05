Combattante des droits

Ancienne magistrate, ex-ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein du gouvernement d’Elisabeth Borne, Isabelle Lonvis-Rome est aujourd’hui ambassadrice pour les Droits de l’homme. Avec, toujours, la même soif de combattre les injustices et les discriminations.

Photographie : Thomas Laisné

Lundi 27 janvier, Isabelle Lonvis-Rome s’est rendue à Auschwitz, au sein de la délégation française conduite par Emmanuel Macron, pour les commémorations liées aux 80 ans de la libération de ce camp de la mort. L’ambassadrice pour les Droits de l’homme, chargée du devoir de mémoire relatif à la dimension internationale de la Shoah et aux spoliations, a toujours fait de l’antisémitisme l’un de ses combats. Elle a témoigné sur les réseaux sociaux : « On n’est plus la même après avoir visité le camp d’Auschwitz-Birkenau. Je me l’étais dit la première fois déjà. L’innommable sidère. On rentre chez soi, on repart dans la vie avec un cœur plus lourd, mais on est “vidé”. Comme si l’inhumanité de la barbarie amputait chaque être humain, d’une partie de4555