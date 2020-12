Le citoyen, enjeu de la politique d’après

Le numéro 502 de L’Hémicycle vient de paraître ! Il se penche sur la question de la citoyenneté, mise à l’épreuve par l’épidémie de Covid-19 et la montée de la violence dans la société française. Avec Marlène Schiappa, Pierre-René Lemas, Martial Foucault, Hélène Landemore, Dominique Rousseau, mais aussi Jean-François Cirelli, Jean-Hervé Lorenzi ou encore le général Grégoire de Saint-Quentin.

L'épidémie de Covid-19 n'en finit pas de bouleverser tous les repères. Elle oblige à reconsidérer notre rapport à la santé, au travail, à l'économie, aux loisirs, bref à la vie. Elle conduit aussi – et c'est le thème du numéro d'automne de L'Hémicycle – à repenser la relation des citoyens à la res publica, à la chose publique, au lien entre les gouvernants et les gouvernés, qui s'est considérablement détérioré au fil du temps. Si la France doit se réinventer, la vie politique aussi. « Et moi, le premier », a promis Emmanuel Macron, qui a nommé Premier ministre Jean Castex, réputé pour son approche du dialogue social et des territoires. La crise a démontré la nécessité, par souci d'efficacité, de rapprocher les centres de décision du terrain, des élus locaux,