Ve République : la fin ?

Serait-elle arrivée en bout de course ? Longtemps parée de toutes les vertus, à commencer par la solidité et la stabilité, notre bonne vieille Ve République, à en croire certains, menace ruine. De longue date, un certain nombre d’acteurs politiques, pour la plupart situés à gauche, préconisaient de passer la VIe. Depuis la dissolution décidée par Emmanuel Macron et le résultat des législatives anticipées qui s’ensuivirent, avec une Assemblée ingouvernable et divisée en trois blocs irréconciliables, la question se pose de nouveau avec acuité. Pour y répondre, nous avons interrogé ici politistes, historiens et bien sûr juristes, loin d’être tous d’accord. Pour preuve, l’échange accueilli dans ces pages entre deux des spécialistes les plus pointues de notre loi fondamentale, les constitutionnalistes Marie-Anne Cohendet et Anne Levade. « Oui, il faut réviser la4555