Giscard, le modernisateur

L’ancien président de la République Valéry Giscard d’Estaing, qui est mort le 2 décembre, a davantage réformé la société que l’économie, analyse Bruno Cautrès, chercheur CNRS au Cevipof.

VGE, candidat à la présidentielle, le 8 avril 1974. AFP

L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing est mort. Quelle empreinte a-t-il laissé dans la vie politique française ? Elle est considérable. Valéry Giscard d'Estaing a été celui qui, élu six ans seulement après Mai 68, a fait évoluer les cadres institutionnels français vers une modernisation sociétale, qui collait davantage avec les souhaits des baby-boomers et l'entrée de la France dans l'ère post-industrielle. On pense ici à des lois absolument majeures qui ont été votées sous sa présidence : sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG), sur le divorce par consentement mutuel ou encore sur la majorité à l'âge de 18 ans. Lire aussi : le témoignage de Dominique Bussereau, vice-président de la Fondation VGE Giscard, c'est aussi l'entrée de la France dans une plus forte intégration européenne et une