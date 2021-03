Camille François : « L’attaque contre le Capitole a été entièrement organisée sur les réseaux sociaux »

Selon cette chercheuse française, les théories du complot et les appels à la violence sur les réseaux sociaux ont joué un rôle déterminant dans la campagne de Donald Trump.

Illustration : Marina Mathonnat.

Personne n’est mieux placé que cette experte en influence sur les réseaux sociaux pour détecter les phénomènes de désinformation et les ingérences étrangères. Cette trentenaire française, qui travaille à New York pour la société américaine Graphika, a figuré, en 2019, sur la liste des 35 influenceurs innovants de moins de 35 ans – « 35 innovators under 35 » - de la Mit Technology Review, dont les travaux peuvent « rendre le monde plus sûr et plus juste ». Selon cette chercheuse, le modèle qui consiste à espérer que les plateformes s'autorégulent a clairement atteint ses limites. Lire aussi : Changer le design des réseaux sociaux pour protéger la démocratie, par Henri Verdier, ambassadeur des Affaires numériques Les Gafam sont accusés de ne pas assez agir contre la désinformation qui4555