Pierre Vermeren : «L’impasse de la métropolisation, c’est d’abord une crise de la représentation»

Selon cet historien, les douze métropoles françaises produisent la moitié de la richesse nationale alors qu’elles représentent seulement 5% du territoire. Le modèle est aujourd’hui en crise.

Illustration : iStock

Pierre Vermeren, normalien, agrégé et docteur en histoire est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages, parmi lesquels On a cassé la République - 150 ans d’histoire de la nation (Tallandier, 2020). Son dernier livre L’Impasse de la métropolisation vient de paraître (1). De quoi les métropoles sont-elles le nom ? La France compte une douzaine de métropoles, dominées par l’Île-de-France, lieu de passage obligé des cadres et de la décision politique et économique. Je ne parle pas en droit, car elles seraient 23, mais en fait. Les métropoles forment un réseau interconnecté de grandes agglomérations, reliées entre elles et au monde par le TGV, l’avion et l’autoroute. Elles s’échangent les cadres, les immigrés, les touristes et les étudiants, et sont comme posées sur le territoire français, qui ne les irrigue plus. Bien que produisant la moitié4555