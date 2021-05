Les parures du pouvoir

De Wu Zetian à Jeanne d’Arc et de Catherine II de Russie à Kamala Harris, les femmes de pouvoir se mettent en valeur à travers le vêtement et la parure.

Illustrations : Pierre Mornet

La plupart des sociétés étant patriarcales, les femmes n’accèdent que rarement au pouvoir politique. Pourtant, l’idée du pouvoir féminin est si dérangeante qu’elle a donné naissance à de nombreux mythes et fantasmes à travers les âges. Contrairement à une idée reçue, le vêtement n’a pas été inventé pour se protéger du climat mais pour exprimer, encore plus clairement que l’écriture, l’organisation du pouvoir politique et sa répartition dans la société. Cependant, il existe une différence entre les hommes et les femmes. Le fameux pouvoir des « femmes de pouvoir » s’arrête-t-il à la porte de leur placard à vêtements ? Ces femmes valeureuses ne craignant ni le combat, ni les intrigues, ni les décisions lourdes de conséquences ont toujours dû se conformer à ce que leur époque préconisait4555