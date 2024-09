Dans les secrets du Palais Bourbon

De la IIIe République à nos jours, Wally Bordas, journaliste au Figaro, lève le voile sur quelques-uns des innombrables secrets que renferme l’Assemblée nationale.

Illustration : DA

Que sait-on réellement des dessous de l'Assemblée nationale ? Du point de vue institutionnel, la chambre basse vote les lois. Elle est le théâtre des débats parlementaires dont elles procèdent, et des joutes verbales entre députés. Parfois dans le calme, souvent dans la conflictualité, en particulier depuis les élections législatives de juin 2022, qui n'ont octroyé à Emmanuel Macron qu'une majorité très relative. Mais elle recèle aussi des trésors historiques, avec ses 700 000 archives, soit la troisième collection française. Et reste marquée au fer rouge par nombre d'évènements étonnants. De la IIIe République à nos jours, de la Chambre des députés aux récentes et impétueuses passes d'armes sur la réforme des retraites ou l'immigration, Wally Bordas, journaliste au Figaro, lève le voile sur quelques-uns des innombrables secrets de ce temple de la démocratie.