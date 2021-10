Pour Manuel Valls, la gauche est hors-jeu

Invité de l’émission « Défis 2022 » de L’Hémicycle, l’ancien Premier ministre socialiste s’inquiète de l’état des forces politiques en présence, la gauche en particulier. Et livre sa vision des grands enjeux de la présidentielle.

Photo : DR.

https://www.youtube.com/watch?v=cbd1gmUxa_M Revoilà Manuel Valls. Après son retour en France, l’ancien Premier ministre était l’invité de la première émission « Défis 2022 » organisé, le 21 octobre, par L’Hémicycle, en partenariat avec le cabinet d’études et de conseil Kantar et l’agence Epoka, pour décrypter les grandes attentes des Français lors de la campagne présidentielle qui s’ouvre (1). L’ancien Premier ministre, qui a démissionné au printemps dernier du conseil municipal de Barcelone (Catalogne), s’est dit inquiet de la situation politique de la France et de l’état des forces en présence, de la gauche en particulier. Dans cette première vague de sondage, Kantar avait interrogé les Français sur ce qu’ils pensent de la campagne qui commence. Plus de 9 sondés sur 10 considèrent qu’elle est un moment très important dans la4555