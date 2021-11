Une brève histoire du théâtre politique

Depuis l’origine, vers 535 avant notre ère, théâtre et politique avancent main dans la main. Par-delà les régimes et les époques, qu’elles servent le pouvoir ou critiquent l’ordre établi, les pièces sont un miroir de l’Histoire.

Illustrations : Kristelle Rodeia.

Tout commence avec un âne et un chariot. Thespis, psalmodieur anonyme qui s’ennuie ferme dans le chœur des cérémonies religieuses, quitte Athènes dans sa maigre roulotte et arpente les campagnes de l’Attique. Avec quelques masques en toile, il déclame ses poèmes et raconte des histoires aux villageois. Il vient d’inventer l’acteur, il vient d’inventer le théâtre. Nous sommes vers 535 avant notre ère… Dès ses premiers pas, le théâtre parle de politique Mais Thespis en profite aussi pour raconter aux habitants ce qu’il se passe à Athènes. La tyrannie de Pisistrate chancelle, les idées démocratiques portées par Clisthène progressent. Dès ses premiers pas, le théâtre nous parle donc de politique. Plus précisément, théâtre et politique sont les deux faces d’une même médaille, dont la tranche4555