Présidentielle 2022 : l’enjeu environnemental sera décisif

Si le défi climatique est un souci majeur des Français, ces derniers doutent de la sincérité des politiques et de leur capacité à résoudre les problèmes, selon une étude exclusive Kantar pour L’Hémicycle et Epoka.

L'écologie, c'est maintenant. La protection de l'environnement est une préoccupation majeure pour les Français tant elle s'inscrit déjà dans leur quotidien : plus de 8 sur 10 considèrent que le changement climatique est une réalité et plus de 1 sur 2 en perçoit les effets dans sa vie de tous les jours. C'est l'un des enseignements majeurs de l'étude réalisée par Kantar pour L'Hémicycle et Epoka à l'orée de la campagne présidentielle de 2022. « Le débat qui consiste à se demander s'il y a un changement climatique, s'il y a quelque chose à faire, est derrière nous, il porte aujourd'hui sur les solutions : comment fait-on concrètement ? », analyse Emmanuel Rivière, de Kantar Public. « Il n'y a plus de climatosceptiques dans le monde agricole, et depuis bien longtemps, parce que