Extension du domaine de l’inclusion

L’objectif d’une société « inclusive » s’est imposé comme la grande promesse de l’époque, offrant une réponse repensée à la question sociale. Effet de mode ou tendance de fond ?

Illustrations : Philippe Lindeman

« Inclusive », l’entreprise. « Inclusive », l’école. « Inclusifs », le logement et même le tourisme. « Inclusif », le capitalisme et « inclusive », la démocratie… Sans oublier l’« inclusion numérique » ou l’« inclusion bancaire ». Et, bien sûr, vu l’encre brûlante qu’elle fait couler, l’écriture « inclusive ». Ainsi, sans même que l’on en ait pris conscience, le terme est-il désormais partout, dans les travaux des sociologues, les discours des acteurs politiques, la sémantique des travailleurs sociaux… Victoire d’un concept Résultat, la « société inclusive » s’est imposée comme la grande promesse de l’époque. Si le terme vient du latin inclusio – emprisonnement –, il s’est hissé dans son acception actuelle tout en haut de l’échelle des valeurs, comme s’il permettait d’englober l’ensemble de la question sociale, se donnant pour finalité tout à la fois un processus d’insertion socioprofessionnelle, de participation4555