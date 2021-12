Sécurité : Les Français font davantage confiance à Macron

Selon un sondage exclusif de l’institut Kantar pour L’Hémicycle, le chef de l’État est perçu comme le mieux placé pour résoudre les problèmes d’insécurité, un thème jugé prioritaire par les Français.

Emmanuel Macron à l'académie de police de Roubaix, 14 septembre 2021. Photo: AFP

La sécurité fait assurément partie des thèmes sur lesquels les Français attendent en priorité les candidats à la présidentielle. Pour autant, ces derniers sont-ils perçus comme crédibles pour résoudre les problèmes ? Plus généralement, qu’expriment les citoyens quand ils parlent d’insécurité ? Quel est leur sentiment ? Comment perçoivent-ils le travail des forces de l’ordre ? Leur font-ils confiance ? Voilà une série de questions que l’institut de sondage Kantar a posées dans le cadre de Défis 2022 sur les visions et les attentes des Français pendant la campagne électorale, en partenariat avec L’Hémicycle et Epoka. Premier enseignement : le sentiment d’insécurité progresse ; il progresse parce que le phénomène est de plus en concret et pas seulement ressenti. 82% des sondés considèrent que l’insécurité est en hausse ces dernières années – 60% estiment4555