Les candidats au défi de la sécurité

Alain Bauer, David Le Bars et Claude Tarlet étaient les invités de l’émission Défis 2022 de L’Hémicycle consacrée au thème de la sécurité. Revoir la vidéo en intégralité.

Photo : iStock.

https://youtu.be/cWwRpWF6pRM La sécurité est un invariant des campagnes électorales. Élection après élection, cette mission, parmi les plus régaliennes de l'État, reste une priorité aux yeux des Français. Scrutin après scrutin, elle fait donc l'objet de toutes les surenchères de la part de certains candidats et de leurs partisans sur les réseaux sociaux. La campagne présidentielle actuelle n'y échappe pas… Les Français, pourtant, ne sont pas dupes des excès de langage, comme le montre le troisième sondage de l'institut Kantar pour L'Hémicycle et Epoka : près de 8 sondés sur 10 considèrent en effet que des informations trompeuses circulent sur le sujet dans le débat public. Ce que veulent les citoyens, c'est que leurs problèmes soient réglés, des problèmes qu'ils rencontrent en premier lieu dans leur quotidien : agressions physiques