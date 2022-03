Marie Béatrice Levaux : « Le domicile, premier territoire de citoyenneté »

Face au vieillissement de la population, qui va modifier la société, l’État n’a d’autres choix que de s’appuyer sur la contribution des citoyens, affirme la présidente de la Fédération des particuliers-employeurs de France (Fepem).

Photo : Damien Grenon.

Le vieillissement de la population est une tendance observée à travers toute l’Europe. La société française y est-elle préparée ? Marie Béatrice Levaux Nous sommes dans une période de transition à la fois démographique, numérique et écologique. Avec la crise sanitaire, ces trois dimensions se sont invitées dans le paysage politique et la vie quotidienne des Français. La question des équilibres intergénérationnels est celle qui a été la moins identifiée. Elle concerne les deux bouts de la chaîne de la vie : la naissance et le vieillissement. Or, en France, nous subissons, d’un côté, une érosion du taux de natalité et, de l’autre, une accélération du vieillissement de toutes les populations nées après la guerre et dans les années 1960. Les plus de 85 ans vont tripler au cours4555