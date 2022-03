Recherche éducation française désespérément

Selon un sondage Kantar pour L’Hémicycle, dans le cadre de la présidentielle, les Français veulent une école qui réaffirme ses fondamentaux et une université davantage tournée vers le monde du travail.

Photo : DR.

L’école doit se concentrer sur les disciplines de base (français et mathématiques), réaffirmer l’autorité des enseignants, diminuer le nombre d’élèves par classe et favoriser l’apprentissage. Selon les Français interrogés par l’institut Kantar pour L’Hémicycle et Epoka (1), dans le cadre de l’élection présidentielle, voilà les priorités auxquelles l’Éducation nationale devrait s’atteler pour remonter la pente. Alors que notre système éducatif se dégrade dans les classements internationaux, la France doit-elle revoir sa copie ? Des hussards noirs de la République au profs déclassés, les défis à relever pour redonner à l’enseignement ses lettres de noblesse peuvent parfois paraître vertigineux. Le jugement des Français est, en effet, très sévère à l’égard de notre système éducatif : 81% d’entre eux considèrent que la situation de l’école s’est détériorée. Ils sont 67%4555