Mondialisation : le choc ukrainien

Selon un sondage Kantar pour L’Hémicycle, les Français subissent déjà les conséquences économiques de la guerre en Europe. Ils portent un regard négatif sur la mondialisation.

Illustration : iStock.

Pour les Français, la guerre en Ukraine n’est pas seulement un sujet d’inquiétude pour la stabilité en Europe, elle est aussi, déjà, une préoccupation dans leur vie quotidienne en raison de la hausse des prix. Et cela n’est pas près de s’arranger. C’est l’une des leçons du 7e sondage de l’institut Kantar, réalisé pour L’Hémicycle et Epoka, dans le cadre de la présidentielle, sur leur perception des « nouveaux enjeux de la mondialisation ». Pour un tiers des répondants, la guerre en Ukraine va en effet peser sur la situation économique des prochaines années. Deux phénomènes sont ainsi attribués directement au conflit ukrainien, l’augmentation du prix de l’essence et celle du prix du blé. La pénurie de matières premières est, elle, davantage attribuée à la pandémie du Covid-19,4555