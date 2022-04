Le handicap, ce n’est pas du cinéma

En primant, depuis dix ans, des films d’étudiants sur le handicap, le concours TousHanScène entend changer le regard de la société sur le sujet.

Illustration : Marine Wagner

« Tout arrive à celui qui y croit. » Romain a tatoué cette phrase sur son bras, comme un mantra. Après son accident de la route, qui l’a plongé plus de trois mois dans le coma à l’âge de 18 ans, ses médecins lui disent qu’il ne marchera plus. Mais Romain se jure de remonter un jour sur sa trottinette freestyle. Si les sauts et les loopings sont finis pour lui, il reprend aujourd’hui sa passion, à sa façon. « Dès l’instant où l’on est sportif, on développe son mental continuellement, et pour se relever du handicap, on est obligé d’avoir un moral d’acier », souligne ce battant, dont le choc a endommagé définitivement le cerveau. Chloé a 31 ans. Cette kinésithérapeute est exceptionnelle : elle soigne les gens sans les voir puisqu’elle4555