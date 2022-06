Marc Darmon : Capitaine confiance

Le directeur général adjoint de Thales est l’architecte de l’alliance entre le fleuron de la défense française et Google dans le projet de « cloud de confiance » souverain.

Photo : Samuel Kiszenbaum

Quand il avait entre 15 et 20 ans, Marc Darmon rêvait d’être chef d’orchestre. « J’ai pris des cours, à l’époque, mais je me suis dégonflé », lâche ce polytechnicien qui a finalement choisi la voie des sciences. Il raconte qu’enfant, son père, qui présida l’Opéra de Paris, le traînait au concert. La musique a fini par être une passion et de mélomane, Marc Darmon est devenu musicologue, l’un des meilleurs connaisseurs du grand répertoire et de Gustav Mahler. Avant l’aurore, chez lui, dans un petit auditorium à l’acoustique saisissante, il suit des concerts sur DVD musicaux qu’il chronique ensuite, de façon savante et technique, dans le journal de l’X, La jaune et la rouge. Le soir, autant que possible, il se rend au concert. Depuis dix ans, Marc Darmon4555