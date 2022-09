L’entreprise, une valeur à la hausse

Les Français font de plus en plus confiance aux entreprises et attendent qu’elles s’expriment davantage sur des enjeux d’intérêt général. Mais aussi qu’elles agissent.

La défiance, on le sait, est un mal français, un mal profond, antérieur à la séquence électorale de 2022. Le phénomène, cependant, ne touche pas tous les acteurs de la société. Si les membres du gouvernement, les journalistes ou les syndicats sont décriés, d'autres bénéficient d'une confiance assez élevée de la part des Français, comme les scientifiques, les associations ou les élus locaux, selon une étude de l'institut Harris Interactive (1). Juste au-dessous de ces derniers arrive un acteur qui monte : l'entreprise. Son niveau de confiance a progressé de 7 points depuis 2019. La crise sanitaire est passée par là, et les entreprises ont pris leur part de l'effort collectif, en fabriquant du gel et des masques ou en soutenant l'hôpital. Les Français leur en