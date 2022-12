Face au défi climatique, repenser les modes de transport

A l’heure de la transition énergétique, le secteur des transports, notamment la route et l’autoroute, doit changer de paradigme et favoriser les usages partagés. Débat entre Pierre Coppey, président de VINCI Autoroutes, et François Gemenne, politologue.

Photos : William Lacalmontie

Face au dérèglement climatique, qui peut agir à la hauteur des défis ? François Gemenne On a longtemps considéré que la lutte contre le réchauffement de la planète relevait de la responsabilité des citoyens, puis on s'est mis à porter les attentes sur les gouvernements et les négociations internationales. Le problème, c'est que les États n'ont pas tous les leviers – ils n'émettent pas directement de gaz à effet de serre – et qu’ils ne reçoivent pas de mandat politique fort pour agir. On attend aussi des COP davantage que ce qu’elles peuvent donner. On a donc intérêt à encourager les corps intermédiaires, les collectivités et les entreprises, notamment ces dernières qui ont une grande capacité d’action. Les entreprises ne sont pas contraintes par des élections ou des4555