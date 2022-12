Hubert Cotté : « Clamer des valeurs n’est pas suffisant : il faut les incarner »

Pour le vice-président de Workday, les jeunes recrues sont des plus en plus regardantes sur l’engagement sociétal des entreprises.

Photo : DR.

La deuxième édition du sommet de l’inclusion, qui s’est déroulé à Bercy le 29 novembre dernier, a démontré que la diversité n’était plus une option pour les entreprises. Pourquoi est-ce important ? Hubert Cotté Chez Workday, nous sommes un observateur extrêmement privilégié de la pénurie de talents au sein des entreprises, car notre activité consiste à fournir des solutions de ressources humaines depuis le recrutement à la gestion de ces fameux talents, précisément. Nous avons une vision à 360 degrés de l'évolution et de la maturité de ceux-ci. Jusqu’à présent, les entreprises, tous secteurs confondus, ne faisaient pas, ou peu, le lien entre diversité et attractivité des talents. Non seulement, l’inclusion de cette diversité est une question morale – et elle doit le rester – mais elle4555