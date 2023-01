Comment refonder la protection sociale ?

Ancien DGA de l’Unedic, ce membre du think tank CRAPS défend le paritarisme, qui, selon lui, n’est pas un modèle dépassé.

Illustration : iStock.

Les réformes paramétriques et comptables des divers dispositifs qui forment notre système de protection sociale ont fait muter, à bas bruit, un système assuranciel et contributif, en un système de solidarité fiscalisé. Les mobilisations qui ont lieu dans la rue se font en réaction à la partie visible, celle des paramètres (âge de la retraite, niveau de l’indemnisation du chômage, situation des services hospitaliers d’urgence), mais jamais contre la transformation de la nature même du système de protection sociale. La véritable débat ne se fait pas. Le chiffon rouge du niveau des prestations ou des cotisations mobilise l’action publique et les réactions sociales sans que le débat de société ne se fasse. Réforme paramétrique après réforme paramétrique, il n’est jamais dit que ce mouvement de4555