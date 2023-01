Le travail est-il de gauche ou de droite ?

Depuis les déclarations de Fabien Roussel sur la « gauche des allocs », les politiques reparlent de la « valeur » travail. Mais celle-ci n’est-elle pas dépassée ?

Illustration : Thomas Merceron

Fabien Roussel est l’homme d’un appareil : le percolateur. Le secrétaire général du Parti communiste n’a pas son pareil pour filtrer une matière première politique et en restituer le suc bouillant et excitant à travers une formule choc, tel le café en grains que la machine transforme en breuvage noir et concentré. Durant la campagne présidentielle de 2022, le candidat Roussel, nostalgique des « jours heureux » de la France des Trente Glorieuses, avait réussi à braquer les feux sur lui en vantant – entre autres – les bienfaits d’une « bonne viande, accompagnée d’un bon vin » pour agrémenter le repas des travailleurs. Le propos est devenu viral, les Verts avaient vu rouge. La guerre du barbecue était déclarée, annonçant d’autres passes d’armes. « Gauche des allocs » contre « gauche du travail » Après4555