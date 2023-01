Polytechnique, la citadelle républicaine

La prestigieuse école d’ingénieurs continue de former les élites de l’État, comme la Première ministre Elisabeth Borne, et du secteur privé tout en essayant d’accroître son rayonnement à l’international et de diversifier son recrutement, en direction des femmes et des élèves boursiers.

Illustrations : Marie Mohanna.

« On nous a enseigné les théories néolibérales tout comme la physique du climat. On nous a forcés au silence quand l’image de l’école était en jeu, tout en nous encourageant à nous engager. On nous a bombardés de présentations de cabinets de conseil, tout en nous vantant le service de l’État… » A la tribune lors de la cérémonie de remise des diplômes, le 24 juin dernier, Sirine Kadi, étudiante de la promotion 2017 de l’École polytechnique, alerte sur la nécessité d’un changement radical des modes de vie et de production. « L’X est le reflet de la société française et tous les élèves ont conscience de l’urgence climatique », abonde son président, Éric Labaye. Ce dernier, cependant, ne voit pas dans cette intervention (ni dans celles qui ont suivi) de4555