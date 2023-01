Sophie Audebert : « La diversité est un sujet incontournable »

Alors que les entreprises ont des difficultés de recrutement, l’inclusion est un enjeu majeur, souligne la DRH du groupe Nexity. Les pouvoirs publics devraient aussi créer plus de ponts avec le secteur de l’immobilier.

La dernière édition, à Bercy, du sommet de l'inclusion, en novembre 2022, a montré que les problématiques de diversité et d'inclusion sont devenues des exigences sociétales. Comment les entreprises, et en particulier Nexity, appréhendent-elles ce sujet ? Sophie Audebert La diversité et l'inclusion sont des sujets incontournables. Que l'on soit chez Nexity ou ailleurs, toutes les entreprises font face à des difficultés de recrutement. Dans un marché du travail tendu, notre exigence, c'est de recruter des compétences et des talents pour répondre à nos besoins actuels et futurs, et ce quelle que soit l'origine sociale ou ethnique du candidat. Une entreprise comme Nexity se doit de refléter la société, ses équipes de collaborateurs doivent représenter l'ensemble de nos clients. Depuis 2017, la direction a impulsé une