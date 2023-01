Les seniors, une solution d’avenir

Pour accroître la productivité du travail, il faut « senioriser » l’entreprise, assure la directrice générale de The Toscal Loop, un cabinet de conseil en stratégie et management des risques sociaux.

La productivité du travail est le moteur de la prospérité durable de l’entreprise et de la nation. Les compétences sont le carburant de ce moteur. Or, depuis quinze ans, notre système éducatif ne donne plus aux jeunes ni les savoirs techniques adaptés, ni les compétences sociocomportementales (« soft skills ») demandés par les entreprises en matière de coordination, de perception sociale, de jugement, de prise de décisions ou de négociation. Dans une note publiée le 29 septembre, le Conseil d’analyse économique (CAE) a chiffré le coût de la chute de la productivité des Français à 65 milliards d’euros de manque à gagner par an, en termes de recettes fiscales. Par défaut de compétences technique et comportementales, la productivité n’est plus le point fort des travailleurs français. Dans ce4555