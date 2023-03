« Les décideurs engagés de l’assurance » : première

Le 5e groupe d’assurances est un actionnaire actif de grandes entreprises, afin de les encourager à agir en faveur de la transition écologique, selon son directeur général, Adrien Couret, lors de la première émission « Les décideurs engagés de l’assurance ».

https://youtu.be/nn7ZokSW7iw Plus de trente jours sans pluie dans l’Hexagone entre janvier et février 2023. Les météorologues annoncent déjà qu’il s’agit de l’hiver le plus sec jamais enregistré en France. Plusieurs départements ont déjà pris des mesures de restrictions d’eau. Après un inquiétant été, avec des températures dépassant les 40 degrés, les assureurs doivent maintenant travailler sur les dégâts de la sécheresse avant même le début du printemps. L’impact du changement climatique était au cœur de l’émission de l’Institut de formation de la profession de l’assurance (Ifpass), « Les décideurs engagés de l’assurance », en partenariat avec L’Hémicycle, qui avait pour premier invité Adrien Couret, directeur général d’Aéma Groupe – groupe mutualiste de protection et 5e assureur français, constitué des marques Macif, Aésio mutuelle, Abeille Assurances et Ofi Invest. « Les conséquences du4555