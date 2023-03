Frédéric Duval au Club Hémicycle, le replay

Le 29 mars, le directeur général d’Amazon.fr était l’invité d’Éric Revel.. Actualités du groupe, implantation dans les territoires, emploi, fiscalité, décarbonation, contexte social…

Photo : Cédric Helsy

Enfant d’une famille modeste bretonne, Frédéric Duval est attaché à ses racines qui jouent un rôle dans sa volonté de lier les territoires à la capitale.

Arrivé chez Amazon il y a dix-sept ans, il affirme que les valeurs du groupe promeuvent l’égalité entre les salariés et que l’objectif de l’entreprise est resté le même : « Nous avons toujours été cohérents avec un objectif clair : satisfaire nos clients ».

Il rappelle que le géant américain a investi, en France, 16 milliards d’euros entre 2010 et 2021. « On raisonne au niveau capacitaire à l’échelle européenne, explique-t-il. On cherche toujours à faire du sens pour la logistique, mais aussi pour l’emploi. Nous avons recruté près de 4 000 personnes pour notre site de Augny (Moselle). 76% des personnes recrutées étaient au chômage. »

Pour la logistique, l’enjeu est aujourd’hui de procéder à la décarbonation de toute la chaîne : « Nous le faisons très vite », affirme-t-il, en citant Bordeaux, Lyon, Paris, autant de métropoles françaises dans lesquelles Amazon procède aujourd’hui à des livraisons avec des véhicules électriques ou des vélos : « Je pense qu’on peut parler de livraison décarbonée ».

Interrogé sur le contexte social en France, il affirme que la France a des atouts dont elle doit profiter : « Je trouve, dans les territoires, les gens extrêmement motivés. »

Retrouvez l’intégralité de l’entretien sur notre chaîne YouTube.