Il y a cinquante ans… l’émergence du « problème des banlieues »

En mars 1973, une circulaire ministérielle interdit la construction de nouveaux grands ensembles. En cause, le mal-être social qui règne déjà dans ces quartiers de banlieue, édifiés par l’État à partir du milieu des années 1950.

Sarcelles dans les années 1960, où de nombreux grands ensembles ont été édifiés. Photo AFP

La scène se déroule à l’Assemblée nationale, à la fin du siècle dernier. Un ministre prend la parole pour dénoncer la situation des banlieues populaires : « Trop souvent, la ségrégation sociale s'organise par facilité technique et administrative, ou par calcul électoral. Eh bien, l’intérêt social commande à l’État d'intervenir pour corriger ce processus ». Qui parle ? Le communiste Jean-Claude Gayssot, ministre du Logement du gouvernement Jospin et initiateur de la loi SRU qui, depuis l’an 2000, impose aux communes les plus importantes de disposer d’au moins 20 % de logements sociaux ? Bernard Tapie, qui, nommé ministre de la Ville au sein du gouvernement Bérégovoy en 1992, mit pour la première fois la « politique de la ville » sur le devant de la scène médiatique ? Contrairement aux4555