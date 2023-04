Les grands défis de la formation

Apprentissage, intelligence artificielle, inclusion, rayonnement international… L’Hémicycle publie un hors-série consacré à l’économie de la connaissance.

Illustration : Alexandre Nart

Nous sommes engagés dans une course effrénée à l’intelligence dans une économie de la connaissance en pleine ébullition sur l’ensemble de la planète. Tous les pays ont bien compris l’enjeu de former une jeunesse au meilleur niveau afin de relever les défis technologiques ou de contenir la crise climatique. Une compétition sans pitié est, en effet, engagée entre pays développés et émergents pour imposer un modèle d’éducation de référence. Tandis que les Anglo-Saxons implantent un peu partout leurs prestigieuses institutions, les Européens s’organisent petit à petit. Or, la France a des atouts pour maintenir, voire sauver, son modèle, et renforcer sa zone d’influence dans le monde, notamment en Afrique, grâce à ses universités, ses grandes écoles ou ses institutions culturelles. L’intelligence artificielle et, plus largement,4555