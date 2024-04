Quel est le potentiel de création d’emplois dans notre pays ? Faut-il encore déréglementer le marché du travail ? Diminuer les indemnités chômage ou appuyer notre effort de formation des jeunes et d’inclusion économique des seniors ? Comment accroître, en même temps, notre productivité, et augmenter les salaires ? Pour notre chroniqueuse Nelsy Krasniqi : un slogan en a chassé un autre. « Tous au travail » est devenu le prérequis pour garantir « un travail pour tous ».

Illustration : DA

Pendant près d’un demi-siècle, la France s’est enferrée dans la voie du « traitement social » du chômage. Il s’agissait de retarder l’entrée des jeunes sur le marché du travail, d’accélérer par des préretraites la sortie des seniors et, sous couvert d’enjeu démographique, de maintenir les femmes à la maison. Cette stratégie entretenait une préférence, toute méditerranéenne, pour une famille où les enfants restent longtemps « à la casa » et « n’entrent dans la carrière que quand leurs aînés n’y sont plus », comme le clame le septième couplet de notre Marseillaise. C’est à ce tropisme malthusien que nous devons la catastrophique loi sur les 35 heures, mise en place en l’an 2000, qui a largement précipité l’effondrement de notre système de santé et alimenté la flambée irrésistible des burn-out. Avant4555