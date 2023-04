Surmonter la crise du système de santé

Comment corriger les dysfonctionnements dans l’organisation de santé française? L’Hémicycle publie ici la note de Martin Hirsch, ancien directeur général de l’AP-HP, publiée dans le cadre des prochaines Rencontres économiques d’Aix-en-Provence. Selon lui, la priorité doit être accordée à une refonte des statuts hospitaliers, à une simplification du système de financement et à l’organisation d’un grand débat sur la place de la prévention.

Illustration : ISTOCK

Quand certaines crises couvent à petit feu, celle du système de santé a des symptômes bien visibles. Les services d’urgence qui ferment, les délais d’attente, les « lits brancards », les déserts médicaux, les pénuries de médicaments essentiels donnent lieu à des reportages quotidiens et sont connus par une grande partie de la population qui en a fait l’expérience, pour elle ou pour ses proches. Ce qui est encore plus frappant, c’est le malaise de l’ensemble des professionnels : qu’ils travaillent à l’hôpital, en ville, ou dans les Ehpad, toutes les blouses blanches expriment leur souffrance, leur ras-le-bol. Et il ne s’agit pas seulement d’une expression, mais elles joignent le geste à la parole : il existe une réelle désaffection pour les métiers de soins.4555