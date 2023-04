Margherita Pagani : « L’enseignement est à l’aube de son exploration des mondes virtuels »

Récemment nommée conseillère auprès du Comité économique et social européen pour réfléchir à l’impact du métavers sur l’industrie, elle dirige le Centre de recherche de SKEMA Business school en intelligence artificielle. Impact de l’IA, transformation des pédagogies, éthique… des sujets devenus quotidiens dans le monde des grandes écoles.

Illustration : François Borderie

Pourquoi enseigner l'IA à des étudiants en management ? Margherita Pagani Il est légitime de se poser la question. Après tout, nos étudiants sont de futurs managers, et non des ingénieurs. Jamais ils ne leur feront concurrence sur le terrain technologique ; ce n'est d'ailleurs pas leur but. Cependant, dès leur arrivée en entreprise, ils devront travailler avec eux, comprendre leur langage, les ressorts sur lesquels reposent les outils qu'ils utilisent, les questions que l'IA nous pose, les opportunités business qu'elle apporte. Les entreprises attendent de leurs managers qu'ils aient une vision transversale de l'innovation. Et plus encore, qu'ils en aient une vision sociale, avec un sens aigu de la collaboration et des interactions au sein d'équipes qui mélangent différents types d'expertises et de cultures.