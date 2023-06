AAROK, le drone français paré au décollage

Alors que le retard français est régulièrement souligné, AAROK, un projet de drone MALE armé français, doit être présenté au salon international de l’aéronautique et de l’espace. De quoi relancer l’espoir de voir surgir un champion dans le domaine ? L’Hémicycle lève un coin du voile, en exclusivité.

Illustrations : Fred Péault

Pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19, le salon du Bourget accueillera le monde de l'aéronautique ; plusieurs centaines de milliers de professionnels et d'amateurs réunis pour admirer de près avions de chasse, hélicoptères et autres engins volants. Ce 19 juin 2023, la star sera peut-être un appareil de 22 mètres d'envergure, sans pilote, à l'allure chromée, qui rappelle les avions de combat des années 1930, avec son hélice frontale. AAROK est le drone de reconnaissance et d'observation MALE – moyenne altitude, longue endurance – tant attendu par l'armée française. Un modèle capable de surveiller le sol pendant vingt-quatre heures et de tirer des munitions. Derrière ce nouvel aéronef téléguidé : Turgis & Gaillard, un groupe discret, spécialisé dans l'aéronautique et la défense, qui enchaîne