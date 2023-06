Emmanuel Chiva : « Tous les pays se réarment, l’industrie de défense doit suivre »

Dans un entretien exclusif à L’Hémicycle, le délégué général pour l’armement explique pourquoi la France doit être capable de répondre à une action de haute intensité et, ainsi, entrer dans une « économie de guerre ».

Photographie : Denis Allard

Près d’un an et demi après le début de la guerre en Ukraine, quels enseignements tirez-vous pour la France ? Emmanuel Chiva Nous avons changé d’ère. Avec le retour de la guerre en Europe et un regain de tensions dans toutes les zones du monde, les défis sont plus importants que jamais, et peuvent aller jusqu’à un engagement de très haute intensité. La guerre en Ukraine est à la fois un conflit hyper technologique et, par certains aspects, comparable à celui de 1914-1918, avec, typiquement, une grande importance de l’artillerie. Sans négliger les autres menaces, naturellement, nos capacités militaires doivent intégrer le retour d’expérience de cette crise. La construction de la loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 a évidemment pris en compte ce retour de la4555