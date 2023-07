Patrick Blethon : « Nous devons redonner à l’eau la valeur qu’elle mérite » 

Le monde de l’eau, dans l’Hexagone, doit évoluer pour combler son retard en matière de digital et d’innovation, souligne le président exécutif du groupe Saur, troisième fournisseur d’eau potable. Alors que l’eau devient une ressource précieuse, il faut aussi repenser les modes de production agricoles et industriels, et notre consommation au quotidien.

Illustration : Marina Mathonnat

L’eau s'est invitée dans l'actualité : depuis la grande sécheresse de 2022, la quantité d'eau disponible est devenue un sujet majeur, avec un niveau des nappes phréatiques inquiétant. Êtes-vous d'accord pour dire que nous sommes passés, en France, d’une approche de l’eau essentiellement sanitaire à la préservation d’une ressource soudain devenue rare ? Patrick Blethon Absolument, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle Saur s'est complètement réinventée, il y a trois ans. La transition hydrique est devenue notre priorité, et c’est désormais aussi celle des territoires dans lesquels nous opérons. Quand on observe, sur une carte de France, l’évolution des ressources depuis une vingtaine d’années, on mesure bien le risque de pénurie auquel on est confronté : il y a dix ans, tout était quasiment au vert ; aujourd’hui, de4555