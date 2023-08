Lassay, dans l’ombre du Palais-Bourbon 

L’hôtel de Lassay est le fruit d’une histoire d’amour. L’amour qui, au XVIIIe siècle, lie le comte Léon de Lassay à la duchesse Louise-Françoise de Bourbon, fille de Louis XIV et de la marquise de Montespan. Pour les beaux yeux de Louise-Françoise, Léon fait construire une demeure digne de son nom et de son rang : l’éponyme Palais-Bourbon et, pour lui-même, l’hôtel de Lassay voisin, bien plus modeste et de plain-pied. Seul signe extérieur de la richesse de Lassay, les larges baies vitrées : à l’époque, le verre était hors de prix. En 1768, le prince de Condé, nettement plus bling-bling que son prédécesseur, pare Lassay de marbre et de dorures. C’est ce décor que l’on retrouve aujourd’hui dans les salons d’apparat : le Grand Salon et les salons4555

