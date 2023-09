C’est le thème du prochain colloque de L’Hémicycle, se tiendra le lundi 16 octobre.

« Décarboner les transports, où et comment agir ? ». C’est le thème du prochain colloque de L’Hémicycle, organisé avec l’École des Ponts ParisTech et ses partenaires (Leonard, La Fabrique de la Cité et le Lab recherche environnement). Il se tiendra le lundi 16 octobre de 13h30 à 18h à l’École nationale supérieure de Chimie de Paris.



Il réunira de nombreux experts du secteur des transports, chercheurs et responsables politiques de premier plan.

Au programme :

Comment traduire concrètement la planification écologique ? Avec Anthony Briant, directeur de l’École des Ponts ParisTech. Mise en perspective par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique.

Décarboner le transport de marchandises : quels leviers ? Avec Pierre-Louis Ragon (International Council on Clean Transportation), Pierre-Martin Huet (Group Supply Chain de Michelin), Louis du Pasquier (VINCI Autoroutes), Anne-Marie Idrac (France Logistique).

Le coût de l’inaction : une raison pour agir ! Avec Patrice Geoffron (PSL – Dauphine)

Comment décarboner les déplacements de personnes ? Avec Alain Sauvant (Autorité de la qualité de service dans les transports), André Broto (VINCI Autoroutes), Anne de Bortoli (Université Polytechnique de Montréal), Adrien Tahon (BlaBlaCar), Philippe Tabarot (sénateur des Alpes-Maritimes – sous-réserve), Gilles Dansart (Mobilettre).

Clôture par Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme (sous réserve).



▶️ Information et inscription : https://decarboner-transports.eventmaker.io/