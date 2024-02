Transition juste des mobilités : quelles attentes et quelles solutions ?

Ce sujet sera au cœur d’un colloque organisé mardi 27 février, à Paris, chez Leonard.

Quelque 13 millions de citoyens français se trouvent dans une situation de précarité liée à la mobilité1. Dans quelle mesure les solutions déployées, comme la gratuité des transports, la tarification différenciée, le covoiturage, les services express régionaux métropolitains, etc. peuvent-ils la résorber ? Comment concilier les attentes et besoins relatifs à la mobilité avec la transition écologique ?



Ces questions seront abordées lors du colloque organisé le 27 février 2024, par : La Fabrique Ecologique, La Fabrique de la Cité, l’École des Ponts ParisTech et le Lab recherche environnement, en partenariat avec Mobilettre, NewsTank Mobilités, L’Hémicycle, et avec le soutien de VINCI Autoroutes.

Introduction : Assumer la dimension sociale et politique de la transition écologique.

Quelle traduction dans la vie de la cité ? par Céline Acharian – directrice générale de La Fabrique de la Cité et Lucile Schmid – vice-présidente de la Fabrique Ecologique.

Quelles responsabilités pour les ingénieurs et ceux qui les forment ? par Anthony Briant – directeur de l’Ecole des Ponts ParisTech.

Comment faire évoluer les filières économiques ? Par Olga Givernet – députée de l’Ain.



Les enjeux d’une transition juste.

Séquence 1 :

Keynote « Quels sont les logiques et les enjeux d’une transition juste ?» par Solange Martin – sociologue, ADEME.

Regards croisés, animation par Lucile Schmid – La Fabrique Ecologique.

Comment se manifestent les inégalités liées aux déplacements en France et en Île-de-France ? Dialogue entre Rayane Al-Amir Dache – doctorante au LVMT et Marie Dégremont – directrice des études de La Fabrique de la Cité.

Dimensions internationales : les conditions d’une transition juste avec une empreinte carbone mondiale maîtrisée, par Virginie Boutueil – chercheure de l’Ecole des Ponts ParisTech, laboratoire LVMT.



Séquence 2 :

Pour une transition qui suscite l’adhésion des citoyens français. Animation par Lucile Schmid – La Fabrique Ecologique.

Regards croisés : sur quels constats repose-t-elle ?

Diagnostic des besoins de mobilité, par André Broto – ancien directeur de la stratégie de VINCI Autoroutes, auteur de « 40 idées reçues sur les transports ».

Mobilités, transition environnementale et justice sociale : enjeux et leviers, par Aurélien Bigo – chercheur associé à la chaire Energie et Prospérité.

Quelles attentes des citoyens et quelle appropriation de ces enjeux ?

La région Hauts-de-France : les politiques de transport au service de la cohésion sociale et de la décarbonation. Quelles avancées, quels défis ? par Franck Dhersin – sénateur du Nord, conseiller régional des Hauts-de-France.



Séquence 3 :

En France, quelles actions et politiques publiques pour enclencher et accompagner cette transition ?

Table ronde 1 : le rôle et la place des incitations économiques pour une transition juste. Animation par Gilles Dansart – directeur de Mobilettre.

Comment assurer la production d’alternatives au véhicule thermique individuel dans la perspective d’une transition juste ? Par Dominique Bureau – Inspection générale de l’Environnement et du Développement durable.

Comment financer le déploiement des mobilités décarbonées en garantissant l’adhésion des contribuables et la participation des citoyens ? Par Yves Crozet – Laboratoire Aménagement Économie Transports (LAET-CNRS).



Table ronde 2 : comment tenir compte de la spécificité des territoires pour déployer des services accessibles à tous ? Mobiliser une diversité de modes de déplacements, adapter les services et l’aménagement du territoire. Animation par Marie Dégremont.

Avec Pierre Zembri – Professeur des Universités, chercheur au laboratoire LVMT, Bertrand Folléa – paysagiste-urbaniste, Agence Folléa-Gautier, Julien Thomas – VINCI Autoroutes, Manon Eskenazi – chargée de recherche de l’École des Ponts ParisTech, laboratoire LVMT.



Conclusion par Gilles Dansart – directeur de Mobilettre.

