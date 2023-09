Rami Baitieh va prendre la direction de Morrisons, au Royaume-Uni

L’ancien directeur général de Carrefour avait quitté son poste il y a quelques semaines.

Photo : DR.

L’ancien patron de Carrefour France va franchir la Manche pour prendre la direction du quatrième plus important groupe de distribution du Royaume-Uni, Morrisons. Fondée en 1899 par William Morrison à Bradford (Angleterre), aujourd’hui détenu par le fonds d’investissements CD & R, l’entreprise, dont l’activité va de l’hypermarché au magasin de proximité en passant par le e-commerce et des stations-services, emploie aujourd’hui 110 000 salariés. Elle a donc choisi de faire confiance à un leader français. Rami Baitieh prendra ses fonctions le 1er novembre, au nord de Londres. « Morrissons met le consommateur au centre de ses priorités, confie-t-il à L’Hémicycle. Il y a énormément de bienveillance au sein de l’entreprise. Mon projet est d’apporter une vision et une stratégie de long terme. »

Rami Baitieh, c’est l’histoire d’un stagiaire franco-libanais qui est devenu, en 2020, vingt-cinq ans après son entrée chez Carrefour à sa sortie de l’ESC Compiègne, le capitaine, en France, d’un des plus grands groupes de distribution mondial, dont il a gravi tous les échelons. Il est reconnu comme le principal artisan du redressement du groupe Carrefour sur le marché français et notamment de ses hypers, (après avoir effectué des missions similaires à Taïwan, en Argentine et en Espagne). Rami Baitieh avait raconté son parcours dans « On se dit tout », une émission de L’Hémicycle TV.