Souverainetés françaises

L’Hémicycle a consacré une émission spéciale à ce sujet vital pour le pays depuis la crise du Covid-19. Avec Jean-François Copé, Bruce Vielle, Jean-Paul Mazoyer et Clémence Brézet. A voir en replay.

Quand il a été reconduit à Bercy, en 2022, Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie et des Finances est le seul issu du gouvernement précédent à avoir ajouté une attribution à son portefeuille, celle de la « souveraineté industrielle et numérique ». Tout un symbole. La crise liée au Covid-19 est passée par là, qui a révélé, à la stupéfaction générale, à quel point la France était devenue dépendante de nations – la plupart asiatiques –, qui pouvaient à leur guise nous mettre sous pression, dans des secteurs où, naguère, Paris faisait pourtant figure de leader.

L’hémicycle a consacré un cahier spécial sur ce thème dans son numéro d’hiver paraît aujourd’hui et une émission spéciale, avec l’ancien ministre du Budget et maire de Meaux Jean-François Copé, le CEO de Synerlab, une entreprise pharmaceutique, Bruce Vielle, le président du groupement des cartes Bancaires (CB) Jean-Paul Mazoyer et la cheffe de groupe chez Verian (ex-Kantar Public) Clémence Brézet.

Recouvrer cette souveraineté perdue dans des secteurs emblématiques, comme le numérique, la finance, la santé ou encore l’alimentation, est, depuis, une priorité nationale – comme l’ont compris la Chine ou les États-Unis. S’il va falloir du temps pour relocaliser certaines activités stratégiques, il en va de la protection de nos savoir-faire et nos emplois, bref, de notre survie économique à long terme. D’autant que le défi climatique nous rappelle l’aberration de faire venir des produits du bout du monde, qui pourraient tout aussi bien être fabriqués dans l’Hexagone. Dans le numérique, laisser la main aux Gafam constitue une menace, car derrière le contrôle des datas se jouent notre indépendance et la préservation de nos libertés. À nous d’avoir un projet d’envergure, qui protège sans exclure et propose une vision éclairée de la France de demain.