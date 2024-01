Fabien Roussel / Patrick Martin : un échange sans tabous

Il n’est pas fréquent de voir le secrétaire général du Parti communiste français et le patron du Medef dialoguer. Réunis au siège du PCF, place du Colonel Fabien, Fabien Roussel et Patrick Martin le font, en exclusivité, dans L’Hémicycle, sur tous les enjeux du moment : dialogue social, partage de la valeur, Agirc-Arrco, financement de la transition écologique…

Photographies : William Lacalmontie

Commençons par le dialogue social en France, est-il en panne ? Fabien Roussel Il est plus qu'en panne ! Si, dans quelques entreprises, les discussions ont permis à des salariés de voir leur salaire augmenter en fonction de l'inflation, dans une grande majorité d'entre elles, le dialogue social n'a pas lieu. Il est aussi en panne parce que, depuis une dizaine d'années, une série de réformes l'ont abîmé : l'accord national interprofessionnel, les lois Macron, Rebsamen, El Khomri, les ordonnances de 2017... Les représentants des salariés n'ont plus leur mot à dire dans les discussions dans les entreprises. À la limite, on sollicite leur avis. Les syndicats n'ont pas non plus été entendus lors de la réforme des retraites, avec un gouvernement qui s'est assis sur la démocratie sociale