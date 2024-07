Quand les patrons s’engagent pour l’écologie

Allier compétitivité et éco-responsabilité : tel est l’objectif que se sont fixés de nombreux chefs d’entreprises français. Dans cette optique, le gouvernement déploie depuis deux ans son plan d’investissement France 2030, notamment destiné à aider les entrepreneurs à investir dans des filières d’avenir. Quelles sont les stratégies des entreprises ? Lors d’un dîner organisé par LOXAM, le 29 mai, celles-ci ont tenté d’apporter des réponses.

Illustration : iStock

Comment les chefs d'entreprise entendent-ils allier compétitivité et éco-responsabilité ? Entre 2022 et 2023, en France, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 4,8%. Dans le secteur de l'industrie, qui représente 7,8% de cette baisse, 40 000 emplois ont été créés. Deux ans et demi après la présentation par Emmanuel Macron du grand plan d'investissement France 2030, doté de 54 milliards d'euros déployés sur 5 ans, les objectifs fixés par le gouvernement - atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et un taux 12% de part d'industrie dans le PIB national - se rapprochent lentement. De leur côté, les entreprises investissent massivement dans l'innovation et se tournent davantage vers des alternatives énergétiques décarbonées, afin d'atteindre cette neutralité carbone dans les délais. De nombreux dirigeants se sont réunis, le mercredi 29 mai dans les locaux de LOXAM, société française et leader européen de la location de matériel professionnel,