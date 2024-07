Compétition sous haute tension

Image : DA

Paris brûlera-t-il ? À l'évidence, non. N'en déplaise aux adeptes, nombreux, du catastrophisme et des prédictions apocalyptiques, les Jeux olympiques de Paris devraient, en dépit de l'inquiétant climat du moment, se dérouler en bon ordre. Même si, bien sûr, le principe même du terrorisme est précisément de frapper quand et là où on ne l'attend pas, toutes les précautions sécuritaires ont été prises afin d'éviter une réédition du drame de Munich 1972. Si l'inquiétude autour de son déroulement a pris le pas, dans l'opinion, sur l'allégresse supposée entourer une telle compétition, c'est bien parce que cette XXIIIe Olympiade se déroule dans un climat plus anxiogène que jamais. Entre l'agression russe contre l'Ukraine, le conflit entre Israël et le Hamas et la somme des tensions géopolitiques mondiales, la