Quand les politiques s’affrontaient l’arme au poing

Au XIXe siècle, être traité de menteur par un adversaire fondait un élu ou un ministre à le provoquer en duel. Sous la IIIe République, ces affrontements à l’épée ou au pistolet ont bien souvent tourné à l’opération de communication, avant d’être ringardisés par le trauma de la Grande Guerre.

Illustration : Olivier Laude

La scène se déroule au printemps 1967, dans le parc d’une propriété cossue de Neuilly. Sous les yeux d’un arbitre en habit sombre, deux hommes en bras de chemise s’affrontent, épées en main. Est-on en train de tourner un film historique ? Non : les caméras qui immortalisent l’événement sont celles des actualités Gaumont. Et les bretteurs, deux députés dont les armes ne sont pas mouchetées. Quelques jours plus tôt, au cours d’un débat agité au Palais Bourbon, le socialiste Gaston Defferre a lancé à René Ribière, un obscur député gaulliste qui ne cessait de l’interrompre alors qu’il prenait la parole : « Taisez-vous, abruti ! ». Et l’offensé de provoquer sans tarder en duel le maire de Marseille, lequel ne s’est pas dérobé. Ce combat, qui s’achève au bout de4555