Général Christophe Abad : « Dans l’histoire des Jeux, les défis de sécurité n’ont jamais été aussi élevés »

Entre 15 000 et 18 000 personnels des armées seront mobilisés pour sécuriser les JO. En exclusivité pour L’Hémicycle, le gouverneur militaire de Paris explique leur mission dans ce dispositif exceptionnel.

Illustration : Marina Mathonnat

En raison de leur rayonnement planétaire, les Jeux olympiques font désormais l'objet de menaces. Quelles sont celles qui pèsent sur ceux de Paris ? Général Christophe Abad Dans l'histoire des Jeux modernes, les défis en matière de sécurité n'ont sans doute jamais été aussi élevés. Notre capteur, c'est le Centre de renseignement olympique (CRO), qui se nourrit des données issues des services dits du « premier cercle » de la communauté du renseignement1. Le CRO élabore un document, qui fait l'inventaire en temps réel des menaces et des risques, les traduit dans des scénarios et prend des mesures d'atténuation. Le danger terroriste reste le plus important. Depuis les attentats de 2015, il n'a jamais disparu. Ces dernières années, nous étions plutôt confrontés à un phénomène endogène, dit « bas du